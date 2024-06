Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2024)3 GIUGNOORE 19.05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA L’INNESTO CON LA A24 E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE FIRENZE. TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA ALTEZZA LAGHETTO E ALTEZZA FNOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA COLOMBO CODE TRA VITINIA E MALAFEDE VERSO ACILIA. SUL RACCORDO ANULARE, FILE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA. IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.