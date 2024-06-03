Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 19:15 (Di lunedì 3 giugno 2024) Viabilità 3 GIUGNO 2024 ORE 19.05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA L’INNESTO CON LA A24 E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE FIRENZE. TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA ALTEZZA LAGHETTO E ALTEZZA FNOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA COLOMBO CODE TRA VITINIA E MALAFEDE VERSO ACILIA. SUL RACCORDO ANULARE, FILE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA. IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ 3 GIUGNO 2024 ORE 18. TRAFFICATA LA VIA APPIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI MARINO, ALBANO, ARICCIA E GENZANO. SUL RACCORDO ANULARE, FILE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 18:15 - VIABILITÀ 3 GIUGNO 2024 ORE 18. 05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERMANGONO LE CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA L’INNESTO CON LA A24 E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE FIRENZE. SULLA COLOMBO CODE TRA VITINIA E MALAFEDE VERSO ACILIA. SUL RACCORDO ANULARE, FILE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA ROMANINA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 17:45 - FILE SULLA PONTINA ALTEZZA GRA VERSO ROMA. LA CAUSA DEL TRAFFICO, UN INCIDENTE. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERMANGONO LE CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA L’INNESTO CON LA A24 E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE FIRENZE. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTA’. romadailynews
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