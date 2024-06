Tiro a segno Coppa del Mondo | nella carabina 10 metri trionfa la Cina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) La tappa didel2024 diin programma questa settimana in Germania, a Monaco di Baviera, si apre con una vittoria dellaprova a squadre mista diad aria compressa 10. In finale i tiratori cinesi Yuting Huang e Linaho Sheng hanno superato nettamente con il punteggio di 16-4 i due rappresentanti della Norvegia (Jeanette Duestad e Jon-Hermann Hegg). Completa il podio sul gradino più basso la seconda squadra cinese, formata da Jiayu Han e Linshu Du, che hanno superato i coreani Jiyeon Keum e Hajun Park per 17-15finale per il bronzo. Finiscono entrambe fuori dalla top4 dunque le due compagini italiane. La coppia formata da Barbara Gambaro ed Edoardo Bonazzi si è classificata al sesto posto, mentre Sofia Ceccarello-Danilo Dennis Sollazzo hanno chiuso decimi.