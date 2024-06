Si è sposato per la quinta volta a 93 anni

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 3 giugno 2024) Un nuovo capitolo a 93 A 93, Rupert Murdoch si èper la. La sua nuova sposa è la biologa in pensione di 67Elena Zhukova, che è in particolare l’ex suocera di Roman Abramovich attraverso sua figlia Dasha, nata nel 1981. La Cerimonia Esclusiva La cerimonia intima e altamente sorvegliata della coppia si è snella tenuta di Mar-a-Lago a Moraga, in California. Tra gli ospiti illustri c’erano il proprietario dei New England Patriots Robert Kraft e sua moglie Dana Blumberg, nonché il CEO di News Corp Robert Thomson e sua moglie Wang Ping. Festeggiare con i propri cari Le foto diffuse dai media americani mostrano la coppia gioiosa, sorridente e abbracciata. La nuova signora Murdoch indossava uno splendido abito bianco a sirena e teneva in mano un mazzo di gigli, mentre Murdoch sfoggiava un impeccabile abito scuro.