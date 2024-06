Re Carlo apporta un grande cambiamento a Windsor tra lo scontento

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 3 giugno 2024) Reavrebbe creatocon una decisione che riguarda la tenuta di. Come riportato dalla stampa inglese, infatti, i residenti che vivono vicino al Castello disarebbero delusi poiché è stato annunciato che la residenza reale metterà fine ad una sua amata tradizione. Da più di 200 anni, infatti, è consentito loro l’ingresso gratuito. Per volere di reIII, il Royal Collection Trust sta sospendendo il vantaggio di lunga data, che offre l’ingresso gratuito alla popolazione locale che possiede una Royal Borough ofe una Maidenhead Advantage Card. La novità, in vigore dal 1° giugno 2024, prevede che anche i titolari della carta dovranno pagare il biglietto. Tuttavia riceveranno uno sconto del 50%, al costo di 15 sterline.