Psicoterapeuta ha un approccio olistico con i pazienti riconoscendo l’interconnessione di mente corpo e spirito Quando non scrive libri post per i bloginterventi in radio o in tv medita Ama l’ordine in casa ma detesta cucinare

Giovanna Maria Gatti, medicoe scrittrice, vive a Milano. Con lo pseudonimo di MariaGiovanna Luini è autrice di numerosi: La via della cura, Il grande lucernario e Parla come ami che delineano il suo peculiaremedico-psicoterapeutico. Sulla via dell'esplorazione del sé ha pubblicato: I Tarocchi ti raccontano e realizzato I Tarocchi Genziana dell'Inconscio, cioè 55 carte adottate in contesti di cura. Il libro Parlami d'amore. Le parole e i silenzi per dirlo (VandA editrice) è in uscita a giugno. Consulente di sceneggiatura, la collaborazione più recente è con Ferzan Özpetek nel film Allacciate le cinture. Ha un podcast molto seguito: Terapie olistiche.