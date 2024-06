Non c’è pace per gli asinelli | Tenuti in un luogo inadatto Trasferiti gli animali salvati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Iniziata ieri mattina con la consegna agli adottanti di 15 asine la smobilitazione della colonia didi Forcello di San Possidonio, disposta dai nuovi proprietari di questi equini, Horse Angels, associazione riconosciuta per la tutela degli equini dal Ministero della Salute, che agli inizi di marzo se li era aggiudicati all’asta disposta dal Tribunale di Modena, dopo che erano finiti tra i beni patrimoniali acquisiti a seguito del fallimento di una società di Daniele Campagnoli. Era lui che li cresceva e custodiva fin dagli anni ’80 e che si era appellato a tutti perché questinon venissero allontanati da San Possidonio. Ora, invece, si va scrivendo la parola fine ad una vicenda che in questi mesi, dopo il passaggio di proprietà ha visto giorno per giorno peggiorare i rapporti tra Horse Angels e Campagnoli, che ne aveva mantenuto la custodia, in quanto titolare del codice di stalla, necessario per la detenzione degli asini.