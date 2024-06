Meogrossi obiettivo Europee | Bonaccini è la nostra vera forza Tutto il Pd di Bologna lo sostiene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) "Credo che lain vista dellederivi dalla candidatura di Stefano. Giriamo il territorio e c’è tanto entusiasmo dal basso". La distanza tra Matteo Lepore e Stefanosi è accentuata, la riprova è il mancato coinvolgimento del governatore in un incontro con i candidati del Partito democratico a Bruxelles organizzato dal sindaco. Ma per il vicesegretario dei dem bolognesi, Matteo, quello diè l’asso nella manica in vista del voto in arrivo: "È considerato uno dei migliori presidenti che abbiamo mai avuto in Regione – sottolinea –. Molti avrebbero auspicato un suo terzo mandato. Ecco perché siamo tutti impegnati per favorire una sua elezioni nel Parlamento europeo". Insomma: l’importante resta fare squadra, ma la fascia di capitano è chiaro su quale braccio si trovi.