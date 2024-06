Fonte : ildenaro di 3 giu 2024

it Medallia ha ricevuto il massimo punteggio nella categoria Strategia per i criteri di Visione, Innovazione e Adozione, la società ha inoltre ottenuto la valutazione più alta tra tutti i fornitori presi in considerazione per l’offerta attuale e ha ricevuto i punteggi più alti in 15 criteri, tra cui la comprensione del linguaggio naturale, l’Intelligenza Artificiale basata sul machine learning, la verifica dell’accuratezza, la sicurezza e la conformità normativa.

Medallia nominata da Forrester leader nel Text Mining e nell’analisi dei dati