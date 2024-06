LIVE Djokovic-Cerundolo 6-1 5-7 3-6 7-5 6-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | dejavù sullo Chatrier rimonta del serbo già nella storia Sinner deve aspettare!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui unaamara per il tennis italiano, ma che ci ha regalato qualcosa che mai ci dimenticheremo. Un saluto sportivo e un ringraziamento enorme a tutti gli amici di OA Sport che ci hanno seguito. Grazie Novak! 21:02 Dopo aver accusato problemi alla gamba destra,ha dovuto giocare il resto della partita vistosamente limitato fisicamente.ha dato una grossa mano, ma ilè stato capace di trovare delle soluzioni per tornare in partita e per girare il 4° set che noi, sinceramente, non avevamo mai testimoniato in questo sport così crudele. 21:00 Altre 4 ore e mezzo, stavolta superate. Ilnon muore mai. Accede al 59° quarto di finale in uno Slam, dove sfiderà Casper Ruud o Taylor Fritz.