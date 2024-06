LIVE Djokovic-Cerundolo 6-1 5-7 3-6 6-5 Roland Garros 2024 in DIRETTA | incredibile! Il serbo salva una palla break e si assicura il tie-break nel 4° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Sulla riga il rovescio di, mamma mia! Momenti da non credere sul centrale! Non commette più errori nello scambio, neanche quando è mosso. Alla fine il recupero dell’argentino è in rete, 0-30! 0-30 NON SBAGLIA PIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 0-15 SBAGLIA l’argentino con il rovescio. 6-5 LA SMORZATAAAAA MERAVIGLIOSA, PERFETTA, IN LUNGOLINEA CON IL ROVESCIO. SIIL TIE-IL CAMPIONE! A-40 SI FERMA SUL NASTRO! Il dritto difensivo di. Si è mosso con tutte le pochissime energie fisiche che ha. 40-40 HA AVUTO IL PASSANTESUL DRITTO! Serve&volley diche si butta in avanti e prega, mettendo pressione. Lo schiaffo al volo era mal giocato, manon ha sfruttato l’occasione.