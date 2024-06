L’ex Corsano | Brava Lube Gargiulo è un gran colpo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) È un avversario dellaricoprendo l’importante incarico di direttore sportivo a Taranto, ma è anche unde ex del passato, addirittura il giocatore in assoluto con più presenze in biancorosso. Ha militato infatti a Macerata dal 1999 al 2010, in campo in ben 320 partite ufficiali!libero Mirkointerviene al Carlino fornendo la propria opinione in merito ad alcune tra le più interessanti situazioni di mercato., direi di cominciare da un giocatore che Civitanova ha appena presentato e che voi a Taranto avete avuto nell’ultima stagione, che lo ha visto emergere, parliamo ovviamente del centrale. Laha fatto un bel? "Ammetto che la nostra intenzione era quella di tenerlo, ma quando arrivano offerte economiche fuori portata e per giunta da club così importanti, è naturale che il giocatore prenda altre strade.