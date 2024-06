Le storiche pastiglie Leone 1857 nella collezione Vespa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dopo il successo della collaborazione avviata negli scorsi anni con Piaggio,- storica azienda torinese leader nel settore delle- per gli appassionati lancia la speciale, dedicata all'omonima icona italiana di stile e design. I due brand danno vita a una partnership in cui i modelliPrimavera,50 Special e125 diventano protagonisti di una capsule collection volta a celebrare il made in Italy. Con questo nuovo assortimentopropone "i dolcissimi tesori zuccherini racchiusi in preziose latte che raffigurano l'eleganza senza tempo di, sancendo l'unione tra due straordinarie eccellenze italiane, rinomate anche a livello internazionale" come viene spiegato in una nota. "La- viene aggiunto - è disponibile in coloratissime varianti da collezionare".