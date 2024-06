La pioggia non ci scoraggia!

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dal punto di vista meteorologico stiamo vivendo un momento storico davvero particolare: dopo un anno di siccità e un anno “normale”, ora le piogge costanti non lasciano spazio all’estate... ma come mai? Il cambiamento climatico non dovrebbe causare caldo e siccità? In realtà la risposta si trova proprio all’interno del cambiamento climatico stesso, che ha dato origine ad una nuova epoca di «anormalità climatica permanente»: le temperature sempre più elevate hanno modificato il ciclo dell’acqua causando un aumento di frequenza ed intensità delle piogge1. Questa potrebbe sembrare una notizia positiva per i Gestori del Servizio Idrico Integrato che si trovano, però, a far fronte a situazioni di emergenza e a nuove sfide come gli allagamenti, a cui tutti assistiamo in caso di piogge molto intense, e gli sversamenti, cioè le perdite delle reti fognarie.