Italia U21 pronta al torneo Revello Nunziata | Non sarà facile

(Di lunedì 3 giugno 2024) La Nazionalena U21 mette in pausa il suo cammino nelle qualificazione verso l’Europeo di categoria previsto nel 2025 per prendere parte alMaurice. Gli azzurrini tornano a partecipare a questa manifestazione a 13 anni di distanza dall’ultima volta e sono collocati nel girone B insieme a Ucraina, Giappone, Indonesia e Panama. La gara d’esordio dell’è prevista martedì pomeriggio contro il Giappone ad Aubagne e, in vista di questo appuntamento, il commissario tecnico Carmineha parlato in conferenza stampa. L’allenatore ha spiegato le ragioni dietro le scelte sulle convocazioni: “Abbiamo ritenuto, visto il periodo particolare, di fare decidere ai ragazzi se partecipare a questo. Alcuni sono reduci da stagioni intense, altri da infortuni.