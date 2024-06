Inter intervento chirurgico per Acerbi dopo l’infortunio | le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Francescosi è sottoposto ad operazione e l’ventodi rinforzo della parete inguinale destra è perfettamente riuscito. Il calciatore dell’, che era stato escluso dai convocati dell’Italia per gli Europei per la pubalgia,un periodo di riposo concordato con lo staff medico nerazzurro, comincerà la fase riabilitativa. Il Ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti deve fare i conti con evidenti problemi in difesa:, anche Scalvini è stato costretto al forfaitla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro L'articoloventoper: le sueCalcioWeb. .