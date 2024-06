If you love anticipazioni 4 Giugno 2024 episodio 2

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di lunedì 3 giugno 2024) If you2 Leyla riesce a scappare dall’hotel con il bottino e raggiunge il resto della banda per dividere la refurtiva.Leyla si accorge di aver perso la collana che le ha lasciato sua madre, così si mette subito alla ricerca. La ragazza è convinta che le sia caduta nella suite di Ates.Leyla segue Ates che si sta recando nell’azienda di famiglia per la lettura delle volontà del defunto padre. TRAMA If yousegue l’improbabile storia d’amore di Leyla e Ate?, due giovani che hanno affrontato la loro giusta dose di difficoltà. Leyla è un’orfana resiliente con uno spirito intenso che si unisce a una squadra di truffatori per finanziare la ricerca dei suoi genitori scomparsi da tempo. Quando incontra per la prima volta Ate?, il meditabondo e cinico rampollo di una famiglia benestante, le cose non vanno bene.