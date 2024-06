Eventi oggi a Bologna | cosa fare lunedì 3 giugno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024), 32024 - Apriamo la settimana e il primodicon una ricca agenda di appuntamenti proprio da non perdere. Alle 18, in Salaborsa c’è Otto Gabos per parlare del suo libro I camminatori. Alle 19, Gianmaria Volpato - il cantautore gIANMARIA - presenta al Convento di Santa Margherita il suo libro Stagno. Alle 20, parte a Villa Pallavicini la rassegna LIB eRI, con il concerto AperiLIBeRI. A seguire, alle 21, Dario Ronzulli presenta 1964 fotostoria di uno scudetto, in compagnia di Alberto Bortolotti e del cantautore Guglielmo. Alle 21, il chiostro dell’Arena del Sole ospita Pierluigi Pardo con Stefano Bolognini in Lo stress di… Il telecronista. Sempre alle 21, il Pop Up Cinema Arlecchino propone la visione di Allihopa: the dakkurd story di Kordo Doski.