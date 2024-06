Elezioni 8 e 9 giugno il Comune di Milano cerca scrutatori e presidenti di seggio | compenso requisiti come candidarsi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024)– Sono 1.042.286 le milanesi e i milanesi chiamati alle urne sabato 8 e domenica 9per leeuropee 2024. Per la prima volta anche le studentesse e gli studenti fuorisede, quasi 5mila (4.979), potranno recarsi alle urne neldi domicilio e apotranno votare presso seggi speciali allestiti all'Università Cattolica e al Politecnico, esprimendo le proprie preferenze per le liste e i candidati della circoscrizione territoriale di origine.: sinodiOltre alle sezioni elettorali speciali, ildiallestirà 1.248 sezioni in 162 scuole, per le quali Palazzo Marino dovrà reclutare 4.992e 1.248di. Per potersi candidare c'è tempo fino a giovedì 6; è necessario essere maggiorenni e possedere la cittadinanza italiana.