Calcio serie D Poggibonsi il direttore sportivo Galbiati suona la carica | C’è un gran desiderio di poterci esprimere al meglio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Jacopo(nella foto), classe 1982, figlio d’arte. Nelha terminato esattamente tre anni or sono, giugno 2021, il percorso da atleta per poi iniziare immediatamente il lavoro dasempre in viale Marconi. Una delle prime mosse per il 2024-2025 inD della società presieduta da Giuseppe Vellini, è stata proprio la scelta della prosecuzione del legame con il ds (oltre che con il tecnico Stefano Calderini, al quinto campionato al timone dei Leoni, dall’Eccellenza ai dilettanti nazionali). Una proposta accolta con favore dallo stesso... "Sono rimasto – afferma– perché mi sembra giusto andare avanti nel cammino in un ambiente a cui sono molto legato da tempo. Una continuità che si concretizza tra l’altro, aspetto non secondario, in vista della stagione del centenario per il sodalizio giallorosso.