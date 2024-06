Borsa | Milano sale con le banche corre Tim

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ladi(+0,6%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza AffariTim (+3,7%), in recupero rispetto alla performance negativa delle precedenti sedute e con l'intervista al ceo Pietro Labriola sul ruolo della società nel consolidamento del settore. Lo spread tra Btp e Bund scende a 129 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,92%. Ne listino principale si mettono in mostra Leonardo (+2,9%) e Stm (+2%). Bene anche Nexi e Poste (+1,9%). Acquisti sullecon Unicredit (+1,8%), Bper (+1,6%), Intesa (+1,1%), Banco Bpm (+0,5%). Recupera Mps (+0,4%), dopo un avvio debole. Seduta positiva per l'energia in linea con il petrolio dopo le decisioni dell'Opec+. Eni0,9%, Tenaris (+0,8%) e Saipem (+0,5%).