Volley Italia straripante | ammutolisce la Cina in casa Egonu e Lubian show! Sesto sigillo in Nations League

(Di domenica 2 giugno 2024) L’riprende di forza la propria marcia nelladifemminile e torna prontamente alla vittoria, rialzando immediatamente la testa dopo la sconfitta maturata ieri contro il Brasile quando si è fatta rimontare un vantaggio di 2-1 e 15-11. Le azzurre hanno surclassato lacon un perentorio 3-0 (25-23; 25-19; 25-16) di fronte al pubblico di Macao, vincendo in trasferta come avevano fatto due settimana fa ad Antalya quando avevano zittito la Turchia in formazione tipo. Le ragazze del CT Julio Velasco sono state brave nel serrato corpo a corpo nel primo set e hanno poi dominato le due successive frazioni, conquistando così la sesta vittoria nella prestigiosa competizione internazionale itinerante. La nostra Nazionale si è issata al terzo posto in classifica con sei successi e 19 punti, alle spalle delle imbattute Polonia (sette affermazioni e 24 punti) e Brasile (sette sigilli e 22 punti), compiendo un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight: staccheranno il biglietto le migliori sette classificate e la Thailandia (che ospiterà gli atti conclusivi) al termine della fase preliminare che si concluderà tra due settimane, quando tutte le squadre giocheranno le ultime quattro partite.