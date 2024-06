Trump minaccia la rivolta dei suoi in caso di condanna

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 2 giugno 2024) Un’eventualeal carcere potrebbe essere il “punto di rottura” dei sostenitori di Donald. A mettere in guardia è lo stesso ex presidente in un’intervista a Fox, la prima dopo la, nella quale ha spiegato che se venisseto al carcare, ifan potrebbero raggiungere il limite di sopportazione. “Per me è ok” il carcere, ha detto, “ma penso che per il pubblico sarebbe difficile da digerire. A un certo punto c’è un punto di rottura”, ha sottolineato. “La mia vendetta sarà il successo”, ha aggiunto l’ex presidente, secondo il quale “il successo unisce il Paese”. “Non ho fatto assolutamente nulla di sbagliato”, ha sentenziato Interrogato su sua moglie Melania,ha riferito che “sta bene, ma il processo è stato molto duro per lei.