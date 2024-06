Toghe nazionali e magistratura straniera

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 2 giugno 2024) L’argomento, seppure recentissimo, oramai è sulla bocca di tutti, di conseguenza sarebbe superfluo raccontare tutto di nuovo. Negli ultimi giorni, per qualche ora, l’attenzione dell’umanità si e spostata dai vari territori di guerra a quello di un duello verbale. È stato disputato nelle aule del Tribunale di New York tra lo sfidante Alvin Bragg, procuratore della V sezione penale dello stesso, e lo sfidato Donald Trump, già presidente di quella nazione, sotto inchiesta per una serie di reati commessi quando era in carica. Facendo un salto nel tempo fino a oggi, si desume con estrema facilità dalle fonti ufficiali che, salvo stravolgimenti messi in essere dall’ apparato che cura la tornata elettorale a stelle e strisce, tra gli aspiranti alla Casa Bianca c’è un candidato pregiudicato.