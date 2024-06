Roland Garros 2024 Arnaldi parte forte poi cede alla distanza | Tsitsipas è ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Matteo, ha la possibilità di portarsi avanti due set a zero, ma non la sfrutta. E poi. Si può riassumere così l’ottavo didelcontro il greco Stefanos: il numero nove del mondo rimonta un set di svantaggio e vince la partita con lo scoredi 3-6 7-6(4) 6-2 6-2 dopo tre ore e dieci minuti di battaglia. Ai, martedì, affronterà con tutta probabilità lo spagnolo Carlos Alcaraz. Perrimane comunque un torneo positivo e da lunedì 10 giugno ci sarà anche il nuovo best ranking al numero 34 della classifica Atp. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’inizio di partita è favorevole all’azzurro che nel game d’apertura rimonta da 15-40, annulla tre palle break (di cui una con un ace di seconda) e comincia a fare gara di testa.