Perquisizione anche al Gruppo Colle Il legale di Matteini | E’ combattivo

(Di domenica 2 giugno 2024) "Ha un buon morale, èe fermamente deciso a difendersi". Le parole dell’avvocato difensore Pier Matteo Lucibello (affiancato dallaga Monica Sottili) descrivono lo stato d’animo di RiccardoBresci, finito agli arresti domiciliari per corruzione nell’ambito dell’inchiesta che ha portato in cella il tenente colonnello dei carabinieri, Sergio Turini, e l’investigatore Roberto Moretti. Un’inchiesta che si compone di oltre duemila pagine e che nelle ultime ore è andata avanti, raggiungendo la casa e l’azienda diBresci. Nellaeffettuata nella sua abitazione i carabinieri del Ros avrebbero trovato materiale sulla massoneria, libri e un quadro in particolare. Oggetti che non sono stati sequestrati.