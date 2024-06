Notte fonda per Jannik Sinner | primo set da incubo contro Moutet Che giocata del francese | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Partenza choc pernegli ottavi di finale del Roland Garros. Il numero due al mondo, grande favorito per il passaggio del turno, ha giocato unset da: 6-2 senza appelloilCorentin. Una sfida che sembrava essere quasi una formalità per il tennista altoatesino, si è subito trasformata in un. L'azzurro non è proprio in palla: l'avversario, che gioca in casa con il favore di tutto il pubblico, è ovunque. Dritto, rovescio, servizio e risposte: niente da fare. Non si passa. Il problema all'anca si sta facendo sentire:aveva annunciato di non essere al meglio della condizione fisica, ma una prestazione del genere alset non se lo sarebbe aspettato nessuno. Se perònon sta sicuramente giocando la miglior partita della stagione, il suo avversario sta mettendo in campo una prestazione sublime.