Mourinho la presentazione al Fenerbahce è uno show | tifosi in delirio

(Di domenica 2 giugno 2024) Non poteva che essere il solito grandeladel tecnico portoghese come nuovo allenatore delallo “Sukru Saracoglu” di Istanbul, quello che sarà il suo nuovo stadio dei sogni E’ bastato un video circolato in rete poco prima della finale di Champions League, che ha incoronato ancora una volta il Real Madrid di Carlo Ancelotti, ad annunciare ufficialmente che Josèsarà il prossimo allenatore del club turco e per mandare letteralmente in tilt l’intera tifoseria giallonera. Tutto esaurito allo stadio per la grandeche ha visto il grande ritorno dello Special One su una panchina dopo l’esonero di qualche mese fa da quella della Roma. Ladello Special One – Notizie.com – Ansa foto L’annata appena conclusa è stata tremenda per i fan del, un campionato perso contro gli odiati rivali cittadini del Galatasaray dopo aver fatto 99 punti in campionato, una finale di coppa non disputata per protesta, alcune partite terminate con risse campo e conseguenti giornate di squalifica.