MotoGP Jorge Martin | Avrei firmato per il podio prima del via ma per com’è andata ho rammarico…

(Di domenica 2 giugno 2024)sorride a metà dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di2024. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello il portacolori del team Ducati Pramac ha lottato con le unghie e con i denti per mettere in discussione la leadership di Pecco Bagnaia, ma proprio all’ultima curva ha subito il sorpasso di Enea Bastianini. Francesco Bagnaia ha vinto davanti a Enea Bastianini a 799 millesimi, quindi terzo proprioa 924. Quarta posizione per Marc Marquez a 2.0, quinta per Pedro Acosta a 7.5, mentre è sesto Franco Morbidelli a 9.8. Settimo Fabio Di Giannantonio a 10.0, ottavo Maverick Vinales a 11.6, nono Alex Marquez a 13.5, mentre è decimo Brad Binder a a 15.9.