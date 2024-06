L' indecisione è considerata un difetto E se invece fosse proprio la prima fonte della creatività umana?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 2 giugno 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Ci insegnano sin da piccoli che per affrontare il mondo e avere successo bisogna essere decisi e performanti e sapere sempre quel che si vuole. Ci vengono consigliati libri e manuali di self-made man e oggi anche woman, che propinano consigli e suggeriscono percorsi per raggiungere in poche mosse e senza sprecare tempo i nostri obbiettivi. La nuova scuola del “merito” continua a sottolineare questa tendenza all’ottimizzazione di una vita scintillante e senza tentennamenti. Ma se come me e tanti altri, anche voi navigate spesso in acque turbolente in preda al dubbio e all’e fate fatica a essere risoluti provando quella leggera ebbrezza che vi fa sbandare tra una scelta e l’altra in certe giornate uggiose, non abbiate paura e non sentitevi reiettisocietà, perché approfondire, riflettere e cambiare idea èquello che ci rende umani.