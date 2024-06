Il mistero del Ghisallo Un malore o una rapina prima dell’incidente | Ale uomo generoso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) di Marianna Vazzana Lacrime per Alessio Cassandro, il trentottenne travolto dal Malpensa Shuttle venerdì dell’alba sulla rampa di via Sant’Elia che porta al cavalcavia del. Una morte che è ancora avvolta nel– pare che l’fosse già steso a terra al momento dell’impatto – ma che intanto lascia sconvolte due comunità: quella di Senago, dove il trentottenne viveva da un anno insieme alla moglie, e quella di Padula, cittadina in provincia di Salerno, di cui Cassandro era originario. I parenti sono partiti alla volta di Milano. Per lui arrivano anche sui social i primi messaggi di cordoglio. A scrivere, venerdì sera, sulle sue storie di Instagram, è Chiara, personal trainer e influencer. La giovane conosceva Alessio Cassandro e con lui aveva anche salvato une un cane da un annegamento, durante un allenamento all’aperto, lo scorso aprile: passando di fianco al canale scolmatore del Seveso, i due avevano notato l’animale caduto nell’acqua dopo essere sfuggito alla padrona, e unin difficoltà dopo essere intervenuto per tirarlo fuori.