Il Giornale compie 50 anni Papa Francesco riceve i vertici in Vaticano

(Di domenica 2 giugno 2024) Un traguardo rotondo, importante, da celebrare. Ilil 25 giugno50e ieri mattina, inha accolto in udienza privata i direttori Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri con la famiglia dell'editore Angelucci. "Chiedo a voi e ai vostri lettori di pregare per me", ha detto il Pontefice che ha confidato: "Anche oggi mi fanno lavorare, ma vi confesso un segreto: io se non lavoro mi annoio". Come riportato dal quotidiano fondato da Indro Montanelli, Sallusti ha presentato al Santo Padre la delegazione: il direttore editoriale Vittorio Feltri, la famiglia dell'editore rappresentata da Antonio, Gianpaolo, Alessandro e Simone Angelucci con i rispettivi figli, l'amministratore delegato del gruppo Nicola Speroni e la direttrice generale Stefania Bedogni.