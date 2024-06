Greta Spreafico due anni di misteri | l’ultimo sms auto e cellulare svaniti il giallo del testamento per l’ex

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) ERBA (Como) – A duedalla scomparsa sono state riaperte le indagini su, la 53enne cantante rock di Erba (Como) sparita nel nulla la notte tra il 4 e il 5 giugno 2022 a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, dove si era recata per vendere un appartamento di famiglia. "La Procura veneta ha accolto la nostra istanza di riapertura indagini – spiega Davide Barzan, criminalista e consulente di difesa – Gli atti sono secretati, ma verosimilmente stiamo parlando di un’indagine per omicidio. Purtroppo dopo dueè difficile immaginare un epilogo diverso.si è allontanata alla guida della suache è sparita nel nulla. Dopo così tanto tempo se anche si fosse tolta la vita, come qualcuno aveva ipotizzato all’inizio, qualche elemento sarebbe emerso.