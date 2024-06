Essi vivono il manifesto politico di John Carpenter

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giu –è sempre stato un personaggio fuori dagli schemi nel mondo hollywoodiano: persino quando nel cinema statunitense vigeva un minimo di libertà di pensiero la sua figura è sempre stata vista con sospetto, a causa delle sue idee mai in tendenza con la causa liberal che da sempre imperversa in quell’ambiente. Certo, essendo un genio, la sua opera non poteva comunque essere del tutto ignorata, a maggior ragione visto che ha goduto anche di immensa fama commerciale, soprattuto grazie alla saga di Halloween ed all’inquietante figura di Michael Myers. Ma tutte le sue pellicole, anche quelle più mainstream, sono sempre state intrise di un messaggiomolto scomodo ed inviso all’establishment. Basti pensare a 1997: fuga da New York, Distretto 13 – Le brigate della morte, La cosa e Il seme della follia, tanto per citare solamente alcune delle sue opere più celebri.