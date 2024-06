Decimo posto e poi vittoria del campionato i tifosi del Napoli già sognano | pazzesco Conte!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 2 giugno 2024) Antoniosarà annunciato nei prossimi giorni come prossimo allenatore del, intanto una particolare statistica fa già sognare iazzurri. Dopo una stagione terribile, sportivamente parlando, per ilè tempo di ripartire. Il presidente De Laurentiis ha imparato dagli errori commessi nella scorsa annata e per questo ha deciso di affidarsi al miglior allenatore libero su piazza: Antonio. Il tecnico partenopeo sarà probabilmente annunciato tra martedì e mercoledì, mentre la presentazione ufficiale potrebbe arrivare la settimana successiva. Si tratta soltanto di aspettare, gli accordi sono ormai totali. Statistiche Antonio, vinse la Premier League con il Chelsea dopo ildei Blues inTanto è bastato per riaccendere l’entusiasmo in città.