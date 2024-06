Da domani riparte la piattaforma per l' ecobonus auto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Conto alla rovescia per l': dalle 10 del prossimo lunedì 3 giugno sarà nuovamente possibile prenotare gli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Lo annuncia il ministero delle Imprese e del Made in Italy con la circolare del 27 maggio, emanata in seguito alla pubblicazione in Gazzetta (serie generale n. 121 del 25 maggio) del Dpcm 20 maggio 2024, che ha rimodulato gli stessi incentivi per gli acquisti effettuati dal 25 maggio al 31 dicembre 2024. Lo ricorda l'agenzia delle Entrate sulla sua webzine, FiscoOggi. Le prenotazioni, che vanno effettuate sull'apposito portale, riguardano i contributi previsti per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (veicoli), L1e - L7e (motocicli e ciclomotori), N1 e N2 (veicoli commerciali).