Conte | Sulla giustizia si compie il piano di Gelli e della P2

(Di domenica 2 giugno 2024) È un Giuseppea tutto campo quello intervistato domenica a In Mezz’Ora, su Rai 3. Dalla, al premierato, fino all’escalation militare, il presidente del Movimento Cinque Stelle non ha usato mezzi termini per bocciare l’operato di Giorgia Meloni e del suo governo.si avvera ildi LicioQuelloseparazione delle carriere “è un vecchiodi LicioP2 che volevano mettere il potere giudiziario sotto il controllo dell’esecutivo. Per questo siamo contrarissimi. Le inchieste danno fastidio ai politici, da sempre, e per questo vogliono anche limitare l’uso delle intercettazioni”, ha attaccato. “Ai cittadini interessa il miglioramento, così come interessa agli imprenditori e agli operatori economici.