Charlize Theron | i migliori film dell' attrice da Young Adult ad Atomica bionda

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 2 giugno 2024) Unae attrici più apprezzate del panorama internazionale, sia per il suo talento che per il suo fascino: riscopriamo idi, da Monster a Mad Max: Fury Road. È unae interpreti più amate del panorama internazionale. Talentuosa, affascinante e bellissima: in due sole parole,. Nata a Benoni, in Sudafrica, nella provincia del Guateng (il cui capoluogo è Johannesburg), dopo un'infanzia non semplice l'adolescentedovette assistere a un tragico evento: quello'uccisione del padre (e del ferimentoo zio) per mano di sua madre, che sparò al marito per legittima difesa durante un'aggressione, in seguito ad una gravissima lite (non era la prima all'interno di una famiglia turbolenta, che si era già separata).