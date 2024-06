Calciomercato dilettanti Colpo Montagnano | c’è Giustini Lucherini più vicino al Subbiano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Dopo l’annuncio di Alessandro Violetti in panchina il Viciomaggio passa alla conferma dei calciatori ritenuti idonei per il progetto che il prossimo settembre vedrà i biancoverdi per la prima volta nel torneo di Promozione. Come detto per la panchina c’è l’ex allenatore della Primavera dell’Arezzo, Violetti, mentre Franchi andrà ad Alberoro. Confermato in biancoverde il centravanti Giacomo Fei così come resterà anche Andrea Rotelli. Porte girevoli a Bibbiena dove lasciano sia il direttore sportivo Marcoche l’allenatore Dimitri Bronchi. La società casnetinese ha così scelto di promuovere Occhiolini, già alla guida della prima squadra in passato, nell’ultima stagione subentrato sulla panchina della Juniores Regionale con cui ha poi vinto il campionato.