Buccia – Sabaudia

(Di domenica 2 giugno 2024)Via Litoranea km 20,600, 10668 – 04016Telefono: 366/4990849 Sito Internet: Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 8/25€, primi 12/15€, secondi 13/18€, dolci 8€ Chiusura: Martedì e Mercoledì in Inverno; mai in Estate OFFERTA Questo locale incarna il concetto di trattoria moderna che guarda innanzitutto al territorio in termini di valorizzazione del patrimonio gastronomico locale (e non solo). Grande attenzione quindi alle materie prime di questo nostro straordinario giacimento, ma non necessariamente ancorate alle ricette tradizionali, con la consapevolezza che forse il modo migliore di valorizzarle è rielaborarle quel tanto che basta per adattarle ai tempi moderni. Una visione pertanto ben precisa, che tuttavia non trova ancora, forse, quel piccolo cambio di passo che farebbe la differenza, con piatti perlopiù riusciti ma altri meno convincenti.