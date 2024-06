WWE | Mark Henry commenta il finto ritiro di AJ Styles

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 1 giugno 2024) Ieri notte a SmackDown Cody Rhodes e AJsono stati protagonisti di un segmento che di fatto va ad aggiungere un altro tassello alla loro faida. AJ si è presentato sul ring e ha tenuto un promo che ha fatto pensare ad un suo addio al wrestling. Poi ha invitato Cody Rhodes a raggiungerlo sul quadrato per ringraziarlo del match avuto con lui a Backlash. In realtà era tutto un tranello. Alla fine il Phenomal 1 ha aggredito selvaggiamente il campione. Subito alla mente ildiIldiscorso di addio messo in scena da AJieri notte a SmackDown ha subito riportato alla mente un altropassato alla storia, ossia quello di. Nel 2013inscenò un discorso d’addio, per poi aggredire l’allora WWE Champion John Cena.