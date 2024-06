Ucraina Austin incontrerà Zelensky

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 1 giugno 2024) 8.24 Il segretario alla Difesa Usa,,e il presidente ucraino,, si incontreranno a Singapore per discutere la possibilità di espandere gli attacchi ucraini con armi americane sul territorio russo. Lo riferisce Politico. Mosca afferma che le proprie forze sono entrate più profondamente in territorio ucraino, e il Kyiv Independent segnala attacchi russi su larga scala con droni e missili da crociera. Allarme in più regioni e nella capitale. La Difesaafferma di aver abbattuto 35 missili da crociera e 46 droni Shahed.