Fonte : termometropolitico di 1 giu 2024

È un viaggio nei sentimenti che permette di affrontare le proprie paure e insicurezze, vivendo emozioni forti e talvolta contrastanti. Un Passo dal Cielo anticipazioni dal 3 al 7 giugno: la sfida di Pietro Dove si svolge l’edizione estiva Il programma sarà registrato presso l’incantevole Is Morus Relais, un resort situato a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, in Sardegna.

Temptation Island 2024 | aperte le selezioni per i nuovi concorrenti come partecipare al casting