Siena 43enne trovato impiccato vittima di una falsa relazione sul web? La Procura apre inchiesta

(Di sabato 1 giugno 2024) Lo hannodentro al suo camion. La macabra scoperta in una piazzola di sosta di Isola d’Arbia, in provincia di. Era il 27 luglio di due anni fa. E i genitori di Simone Casini non si sono mai rassegnati all’ipotesi del suicidio. Perlomeno, non a una decisione presa autonomamente. Per questo ladiadesso indaga per istigazione al suicidio. Le indagini sulla morte delnato a Vivo d’Orcia, nel territori senese, “Hanno portato alla certa individuazione della persona che si celava dietro ai profili virtuali con i quali il Casini intratteneva frequentazioni telematiche e telefoniche”, è scritto nella nota della. “Al momento non sono emersi elementi che possano consentire di ipotizzare la sussistenza di altri reati (in particolare non sono emerse condotte connotate dal fine profitto) e le indagini proseguono per ulteriori approfondimenti del caso”, si legge ancora.