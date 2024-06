Sabalenka sulle lacrime di Swiatek | La capisco perfettamente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Le immagini di Igache piange in palestra, dopo la vittoria contro Naomi Osaka nel secondo turno del Roland Garros 2024, hanno fatto il giro del mondo e generato opinioni contrastanti. Una delle prime colleghe a reagire al video in questione è stata Aryna, che ha voluto dare il suo punto di vista: “Ho visto un piccolo filmato in cui piangeva e la. È stata una partita molto dura. Era molto vicina a perderla. Tutta quella tensione, non negativa. Penso che avrei fatto lo stesso“, dice la bielorussa. “C’è molta pressione nel tennis, ma solo se ti concentri su quella pressione. Penso che, come me personalmente, devi solo cercare di concentrarti su te stesso, di migliorare come giocatore e di offrire il mio miglior tennis ogni volta che gioco“, conclude la numero due al mondo che punta a vincere il suo primo Roland Garros.