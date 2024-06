Re Carlo ultime notizie | l’appello disperato di Sarah Ferguson

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 1 giugno 2024) Reè tornato in pubblico con la Regina Camilla, per un’apparizione a sorpresa alla gara dei cavalli. E per un motivo molto toccante. Se su Kate Middleton, la Principessa del Galles, trapelano poche informazioni sul suo stato di salute, il Sovrano sta cercando di rassicurare il popolo sulle sue condizioni, aumentando gli impegni in agenda, tanto che la sua presenza al Trooping the Colour è praticamente certa. Ma a lanciare un appello “”, secondo i tabloid inglesi, è stata, ex moglie del Principe Andrea:deve risolvere i problemi con Harry. Ora o mai più. Rediper la pace con Harry Il Principe Harry e Rehanno ricevuto un avvertimento da: il perdono è una questione delicata per la Famiglia Reale, ma ora più che mai padre e figlio dovrebbero seppellire l’ascia da guerra e chiarire la situazione.