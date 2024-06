Paolini-Avanesyan in tv | data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Jasmineaffronterà Elinaagli ottavi di finale del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Prima di quest’anno l’azzurra non aveva mai raggiunto la seconda settimana in un Major, ma dopo Melbourne l’ha fatto anche al Bois de Boulogne, ottenendo ben tre vittorie. Dopo Saville e Baptiste, Jasmine ha sconfitto anche la canadese Bianca Andreescu, imponendosi con il punteggio di 6-1 3-6 6-0 grazie ad un’ottima prestazione. E anche il tabellone continua a sorriderle visto che la sua prossima avversaria sarà la russa, che negli Slam si esalta tanto che è riuscita a superare in rimonta la più quotata Zheng. Tra le due non ci sono precedenti, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà, ancora in piena corsa per la qualificazione alle Finals e, seppur un po’ più distante, per la top 10.