Natisone arrivati i familiari sul luogo della scomparsa | cosa si sa per ora

(Di sabato 1 giugno 2024) Sono ancora il corso le ricerche dei tre ragazzi dispersi da ieri nel fiumea Premariacco, in provincia di Udine. La corrente li ha travolti a causa del maltempo. Si tratta di due ragazze e di un ragazzo sotto i 25 anni. I tre hanno raggiunto a piedi un isolotto di ghiaia al centro del fiume. Poi l'acqua è salita e sono rimasti bloccati. Un video li riprende abbracciati per non farsi portare via dalla piena. I vigili del fuoco hanno tentato di salvarli lanciandogli una corda dall'alto, che i ragazzi non sono riusciti ad afferrare. Poi sono scomparsi tra le acque. Sulsono giunti anche i. Chi sono i ragazzi scomparsi nelTre giovani sono stati travolti dalla corrente del fiumeieri, venerdì 31 maggio: una ragazza di 20 anni, Patrizia Corms, iscritta al secondo anno dell'Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine e residente con la famiglia a Basaldi Campoformido, alle porte del capofriulano; una sua amica di 23 anni, Bianca Doros di origini rumene, arrivata pochi giorni fa per fare visita ai genitori che risiedono a Udine; e il fidanzato 25enne di quest'ultima, Cristian Casian Molnar, arrivato, invece, dall'Austria, dove risiede il fratello.