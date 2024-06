MotoGp del Mugello terminata la Sprint Race al Mugello Ecco la classifica finale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Ilè tricolore, almeno per la. Sul circuito fiorentino, settima tappa stagionale della, ha vinto Francesco Bagnaia spezzando un tabù che durava da ormai troppo tempo: il campione in carica con la Ducati trionfa in unadopo quasi un anno. Con circa un secondo e mezzo di ritardo, al secondo posto, ha chiuso Marc Marquez che centra così il quinto podio della mini gara che va in scena il sabato del weekend. Nel trio di testa anche Pedro Acosta. Bagnaia si è preso la scena al, riscattandosi dopo la caduta nella gara corta sulla pista della Catalogna. Unacondotta nello stesso identico modo dal pilota piemontese, cioè praticamente in solitaria. Marquez, a un certo punto, ha tentato la rimonta ma senza riuscirci.