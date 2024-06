Moto2 Joe Roberts in pole position al Mugello davanti a Garcia 7° Pasini forfait di Aldeguer

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Joefa il colpaccio e conquista un po’ a sorpresa laalper il Gran Premio d’Italia 2024, settimo appuntamento stagionale del Mondiale. Quinta affermazione della carriera in qualifica nella categoria intermedia del Motomondiale per lo statunitense del team OnlyFans American Racing, che ha battuto le Boscoscuro con il nuovo record della pista toscana in 1’49?877.ha fatto meglio dello spagnolo leader del campionato Sergioper 78 millesimi, mentre la prima fila della griglia verrà completata in terza posizione da Alonso Lopez con un gap di 255 millesimi dalla vetta. Seconda fila dello schieramento formata nell’ordine da Manuel Gonzalez, Darryn Binder e Marcos Ramirez, subitoalla wild card Mattiache ha ottenuto a 38 anni un notevole settimo posto (a 533 millesimi dalla) rivelandosi il migliore degli italiani.