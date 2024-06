Marco Tarquinio | La sinistra con l’elmetto perde la propria anima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Siena, 1 giugno 2024 – Una serie di incontri in città e in provincia, incentrati sul tema della pace. La campagna elettorale di, già direttore de L’Avvenire e candidato alle europee nelle liste Pd, ieri ha toccato Siena incrociandosi - curioso ossimoro - con la tappa del candidato leghista Roberto Vannacci: "Se è quanto di più distante da me? Direi di sì, io sono per l’Europa di Helsinki e per la cooperazione tra Stati, lui per quella di Yalta e dei blocchi contrapposti". Le sue posizioni sulla guerra agitano il dibattito anche nel suo schieramento, però. "In una campagna elettorale in cui si parla dei tappi delle bottiglie di plastica, io porto i temi della geopolitica al centro. Bene ci sia dibattito, lo vivo con serenità".